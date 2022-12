Chiarenza: “Juventus? Ottimo lavoro con i settori giovanili”

Vincenzo Chiarenza, ex allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua sulla situazione di Madama, parlando anche di Vlahovic.

redazionejuvenews

Vincenzo Chiarenza, ex allenatore della JuventusPrimavera, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "Era dal tempo in cui ero io l’allenatore della Primavera che non uscivano dei giovani così interessanti. I vari Fagioli e Miretti sono stati “favoriti” da qualche infortunio dei big e così sono riusciti a mettere in evidenza le loro caratteristiche. Se i giovani sono bravi conviene a tutti farli giocare: alla società per l’aspetto economico e ai giocatori stessi perché vengono valorizzati. Nelle giovanili della Juventus si sta facendo davvero un buon lavoro".

Sui rientri: "I sistemi di gioco che attuano le squadre, e soprattutto la Juve, cambiano anche dentro la stessa partita a seconda dei giocatori che sono più in forma. Certo è che se c’è Chiesa Allegri deve sfruttare gli spazi dietro ai difensori avversari. Lui per caratteristiche lo sa fare benissimo, un po’ come Mbappé nella Francia. Se invece ci sono altri giocatori, la Juve giocherà con un altro modo. Ma i principi del calcio sono gli stessi. A fare la differenza sono gli uomini".

Su Vlahovic: "E’ un ragazzo che mette dentro tutta la grinta che ha. Probabilmente lo hanno riempito di responsabilità e per questo non ha reso quanto ci si aspettava. Se però ha capito come gioca la Juventus, la sua mentalità e quello che devono essere le caratteristiche di un centravanti della Juventus, direi che partire da lui è una cosa positiva".