Chiarello: “Con tempi della Giustizia più veloci la Juve non può difendersi”

L'esempio della Juventus

A rinforzare la sua tesi su una riforma non improntata a un giudizio più rapido, Chiarello ha preso come esempio proprio il caso Juve. Il giornalista ha detto: "Oggi il club, la Juventus ad esempio, è chiamata a dimostrare la propria innocenza con memorie difensive veloci. Questo contro accuse di colpevolezza costruite in anni di indagini da una vera procura. Se fosse un teorema, sarebbe impossibile dimostrarlo coi tempi della giustizia sportiva. Da ultimo, stimati colleghi, facile parlare ora di riforma della giustizia. Ora che la Juventus è stata destabilizzata nei risultati e le sue rivali, Lazio e Milan, sono praticamente qualificate in Champions. A risultato ottenuto, si può essere magnanimi?". In ultima, anche Chiarello predicherebbe un maggiore equilibrio di giudizio degli addetti a lavoro. Predicando che non ci sia una maggiore compassione legata al fatto che a essere coinvolta sia una squadra dal calibro della Juventus.