Cherubini: “Premio da ds? Non sono qui per gli 8 punti in classifica della Juve”

Il direttore sportivo della Juventus ha parlato

Federico Cherubini, direttore sportivo della Juventus, ha parlato durante la cerimonia del premio da ds ricevuto all'evento Inside the Sport a Coverciano. Queste le sue parole: "Non sono qui per gli otto punti in classifica di Serie A con la Juventus: voglio sperare e pensare che questo premio arrivi per il percorso fatto all'interno del club e non per i punti che ho ora in classifica. Noi direttori sportivi viviamo altrettanto la differenza tra chi è stato un grande giocatore e non: io ho sfiorato il professionismo e ho iniziato a fare il dirigente in Lega Pro.