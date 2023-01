Chelsea-Mudryk, Di Marzio rivela: “Anche Milan e Juve erano su di lui”

Con una mossa a sorpresa ieri il Chelsea ha superato l' Arsenal nella corsa per il giovane talento ucraino dello Shakhtar Mudryk . I gunners da settimane erano sulle tracce del classe 2001 ma il Chelsea ha superato di gran lunga l'offerta della squadra di Arteta. I Blues hanno infatti offerto ben 70 milioni di euro più 30 bonus , passando quindi in vantaggio nella corsa per il suo cartellino.

A confermare la trattativa ci ha pensato direttamente il club ucraino che su Twitter ha scritto: "Il presidente dello Shakhtar Rinat Akhmetov e il co-proprietario del Chelsea Behdad Eghbali hanno discusso oggi del trasferimento di Mykhailo Mudryk. Le due parti sono molto vicine per il trasferimento del giocatore a Londra". Dopo aver acquistato in prestito secco per 11 milioni di euro Joao Felix, quindi, la campagna acquisti invernale dei Blues non si ferma.