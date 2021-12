Chelsea-Juventus Women, il commento della FIGC: “180′ per sognare”

Questa sera la Juventus Women di Montemurro scenderà in campo contro il Chelsea per un importantissimo match di Champions League

redazionejuvenews

La Juventus Women di Joe Montemurro è in un grandissimo momento di forma, ancora imbattuta in Serie A e vicina all'impresa di passare i gironi di Champions League. Sarebbe la prima volta nella storia del calcio femminile italiano. Due partite al termine, prima contro il Chelsea e poi contro il Servette. Per le bianconere non sarà facile ma la Juventus ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per fare bene. Riusciranno le ragazze di Montemurro nell'incredibile impresa? Lo scopriremo soltanto tra poche ore, quando scenderanno in campo contro il fortissimo Chelsea. Buona fortuna ragazze, tutti noi tifosi della Juventus siamo con voi. Nel frattempo sul proprio sito ufficiale la FIGC ha voluto fare gli auguri alla formazione bianconera. Ecco il comunicato ufficiale:

"Il conto alla rovescia è quasi finito e per la Juventus è giunto il momento di dare seguito alla storica vittoria ottenuta sul campo del Wolfsburg per proseguire la rincorsa ai Quarti di finale della UEFA Women’s Champions League. Alle 21 Gama e compagne scenderanno in campo al Kingsmeadow Stadium di Londra per sfidare il Chelsea, che guida la classifica del Gruppo A con tre punti di vantaggio sulle bianconere. La partita sarà visibile in diretta su Dazn e gratuitamente sul canale YouTube della piattaforma streaming.

Nella penultima giornata della fase a gironi, sulla strada della Vecchia Signora ci saranno quindi le campionesse d’Inghilterra e vice campionesse d’Europa in carica, che in caso di successo sarebbero certe di chiudere il raggruppamento al primo posto. La Juventus, sconfitta 2-1 nella gara d’andata disputata all’Allianz Stadium, che il 16 dicembre farà da cornice anche al match contro il Servette, se stasera dovesse fare più punti del Wolfsburg sarebbe certa della qualificazione. Le tedesche, dal canto loro, cercheranno vincere la trasferta sul campo della formazione svizzera per rimandare di 90’ il discorso". (FIGC.it)