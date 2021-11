Chelsea-Juventus: 5 statistiche interessanti sulla sconfitta in Champions

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha pubblicato una lista con cinque statistiche interessanti sul match di Champions contro il Chelsea

Ieri sera contro il Chelsea , la Juventus ha dimostrato tutti i suoi limiti. Dalla tecnica all'intesità, fino all'approccio alla partita: i bianconeri sono stati inferiori alla squadra inglese sotto ogni punto di vista. Ora la squadra di Massimiliano Allegri non dovrà perdersi d'animo e dovrà guardare subito alla prossima partita. Sabato, infatti, la Juventus affronterà l'Atalanta in un match fondamentale per la stagione bianconera. La sconfitta contro i Blues deve fungere da esempio: un famoso detto recita "sbagliando si impara". Riusciranno i bianconeri ad imparare dai propri errori ed evitare di farne altri simili in futuro? Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha pubblicato cinque statistiche interessanti sul match di Champions League contro il Chelsea. Ecco il comunicato del club bianconero:

"La Juventus ha perso una partita ufficiale con un passivo di almeno quattro gol per la prima volta da febbraio 2004, contro la Roma in Serie A (0-4). Ha subito almeno tre gol contro una squadra inglese in una competizione europea per la prima volta da marzo 2010, contro il Fulham in Europa League (4-1).