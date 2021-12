Probabili formazioni di Chelsea-Juve Women: Gama e Girelli titolarissime

La Juve Women di Joe Montemurro si prepara ad affrontare il Chelsea in Champions League. Ecco la probabile formazione bianconera

La Juventus Women di Joe Montemurro, a differenza della prima squadra, continua a stupire. Le bianconere sono le leader indiscusse del campionato italiano, ancora imbattute e prime in testa alla Serie A. Rispetto alle altre squadre sembrano quasi far parte di una categoria a se stante: per loro 24 gol fatti (miglior attacco) e soltanto 2 gol subiti (miglior difesa) in 10 partite giocate. Ora per la Juventus si prospetta un obiettivo ancora più importante: il passaggio del girone in Uefa Women Champions League. Nella storia del calcio italiano nessuna squadra ci è mai riuscita. Ora le bianconere sembrano vicine, se non vicinissime, all'obiettivo.