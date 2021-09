Qui Chelsea, Christensen: “Partita con la Juve? Perfetta per lasciarci alle spalle il City…”

Il difensore del Chelsea ha parlato

redazionejuvenews

Andreas Christensen, difensore del Chelsea, ha parlato ai microfoni ufficiali del club in occasione della partita di mercoledì di Champions League contro la Juventus. Queste le sue parole: "Con la Juve partita perfetta per reagire alla sconfitta contro il Manchester City? È la partita perfetta per rispondere, assolutamente. Non è bello perdere la nostra prima partita, ma ora abbiamo un'altra partita in arrivo molto rapidamente ed è anche un'altra partita difficile. Sarà una partita dura ma è una grande opportunità per tornare a giocare a calcio come vogliamo, come ci vediamo, giocando di nuovo da davanti. È una partita difficile, ma non c'è modo migliore per riprendersi da una sconfitta che battere un'altra buona squadra.

Non credo che ci consideriamo una squadra difensiva. Abbiamo dimostrato in altre partite che possiamo giocare con una difesa a cinque o a tre con qualità. Vogliamo essere in prima linea. Delusione la sconfitta con il City? Penso che tu ti senta sempre così quando giochi in casa e perdi. È stata una partita difficile da affrontare ed è stato solo dopo il loro gol che siamo tornati in vita, ma ormai era davvero troppo tardi. Siamo entrati in partita abbastanza in modo forte, ma loro erano migliori di noi quel giorno. Sarebbe sempre stata una partita difficile.

Abbiamo la sensazione di aver dato un po' al primo tempo e di essere entrati in partita troppo tardi. Sembrava che ci mancasse un po' di tutto, soprattutto nel primo tempo. Non appena abbiamo preso la palla nel primo tempo, non avevamo davvero nessuna opzione. Ci è mancato un po' di intensità, energia in avanti, un po' di compostezza con la palla. Ci mancava quello che di solito abbiamo sulla palla, quindi è stato un po' di tutto ed è una delusione, ma non vediamo l'ora di rifarci alla prossima partita".