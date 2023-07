Federico Chiesa ringrazia i sauditi ma sceglie la Juventus: e la Premier…

Non tutti dicono di 'sì'. Tra i 'no' ai sauditi si aggiunge anche quello di Federico Chiesa che preferisce l'Italia. Almeno per ora. Il numero 7 bianconero è stato corteggiato dall'Al Ittihad, Al Hilal, Al Ahli e Al Nassr. L'ex Fiorentina ha deciso però di non approfondire neanche i discorsi con l'Arabia Saudita: il suo obiettivo è tornare decisivo alla Juventus.