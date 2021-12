Champions League, le curiosità sui match di Juve e Juve Women

Ieri è stata una giornata decisamente positiva in casa Juventus, che ha visto vincere la prima squadra e l’Under 19, mentre la Juve Women si è dovuta accontentare di un importante pareggio. Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha...

Ecco le statistiche della squadra di Massimiliano Allegri. "La Juventus ha vinto sei partite interne consecutive di Champions League solamente per la seconda volta nel XXI secolo, dopo la striscia chiusa nell'ottobre 2017, sempre con Massimiliano Allegri in panchina.

Ecco le statistiche sulla squadra di Joe Montemurro. "Il Chelsea non finiva una gara senza fare gol in Champions in casa da aprile 2018 contro il Wolfsburg. In campionato da ottobre 2018 contro l’Arsenal. Alla guida delle Gunners c'era sempre Mister Montemurro.