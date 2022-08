Champions League: alle 18 i sorteggi, Juve in seconda fascia

La nuova stagione della Champions League, dopo i preliminari, parte oggi, con il sorteggio della fase a gironi della coppa che prenderà presto il via

redazionejuvenews

La Juventus è attesa sabato sera dalla partita contro la Roma, valevole per la terza giornata del campionato italiano di Serie A, e primo big match della stagione per la squadra di Massimiliano Allegri. Se l'attenzione è massima verso la sfida ai giallorossi, questo pomeriggio per qualche ora, l'attenzione della squadra sarà rivolta ai sorteggi della ChampionsLeague, che determineranno il gruppo che i bianconeri dovranno affrontare per passare alla fase successiva.

Alle ore 18 inizieranno i sorteggi a Istanbul, dove verrà giocata la finale, con l'Italia rappresentata da quattro squadre, la Juventus in secondafascia, il Milan in primo in quanto vincitore della scorsa Serie A, e Inter e Napoli in terza fascia. Oltre alle italiane, al sorteggio altre 28 squadre, che saranno divise appunto in 4 fasce da 8 squadre rispettivamente. Il Real Madrid campione in carica cercherà di difendere il titolo dopo l'incredibile cavalcata dello scorso anno, che li ha visti battere tutte le squadre che erano favorite per la vittoria finale.

Tutte le partite della fase a gironi verranno disputate prima della pausa per il Mondiale in Qatar, con la fase finale che poi riprenderà come di consuetudine a febbraio.

Queste le urne per il sorteggio di oggi pomeriggio.

Prima fascia —

Real Madrid (SPA) – Vincitore Champions League 21/22

Eintracht Francoforte (GER) – Vincitore Europa League 21/22

Manchester City (ING)

MILAN (ITA)

Bayern Monaco (GER)

Paris Saint-Germain (FRA)

Porto (POR)

Ajax (NED)

Seconda fascia —

Liverpool (ENG)

Chelsea (ENG)

Barcellona (ESP)

JUVENTUS (ITA)

Atlético Madrid (ESP)

Siviglia (ESP)

RB Lipsia (GER)

Tottenham Hotspur (ENG)

Terza fascia —

Borussia Dortmund (GER)

Salisburgo (AUT)

Shakhtar Donetsk (UCR)

INTER (ITA)

NAPOLI (ITA)

Sporting Lisbona (POR)

Bayer Leverkusen (GER)

Benfica (POR)

Quarta fascia —

Marsiglia (FRA)

Club Brugge (BEL)

Celtic (SCO)

Viktoria Plzen (CZE)

Copenhagen (DAN) o Trabzonspor (TUR)

Maccabi Haifa (ISR)

Rangers (SCO) o PSV (NED)

Bodo/Glimt (NOR) o Dinamo Zagabria (CRO)