Champions League: Lipsia-Liverpool si giocherà a Budapest

TORINO- Dopo la consueta pausa dopo il termine dei gironi (avvenuto ad inizio dicembre), la Champions League è finalmente pronta a riprendersi la scena in questo mese di febbraio. Tre le italiane ancora in corsa: Juve (che affronterà il Porto), Lazio (sorteggiata contro i campioni in carica del Bayern Monaco) e Atalanta (che dovrà vedersela con il Real Madrid).

Il Ministero dell’Interno tedesco ha infatti chiuso fino al 17 febbraio i voli provenienti da aree dove ci sono delle varianti del Covid-19: Regno Unito, Irlanda, Brasile, Portogallo e Sudafrica. Il club della Bundesliga ha così trovato un’alternativa, appunto quella di giocare nella capitale magiara, che ha trovato l’ok dei campioni in carica d’Inghilterra. L’Uefa ha poi annunciato, con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, lo spostamento del luogo di questo evento:

“La UEFA conferma che l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra RB Leipzig e Liverpool FC si svolgerà ora alla Puskás Aréna di Budapest. La data della partita (16 febbraio 2021) e l’orario di inizio (21: 00CET) rimarranno gli stessi. La UEFA desidera ringraziare RB Leipzig e Liverpool FC per la loro stretta collaborazione e assistenza nel trovare una soluzione al problema in questione, così come la Federcalcio ungherese per il loro sostegno e per aver accettato di ospitare la partita in questione”.