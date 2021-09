La Juventus vince in Champions… Cristiano Ronaldo pure

Mentre la Juventus vinceva contro all'Allianz Stadium contro il Chelsea, Cristiano Ronaldo portava alla vittoria il suo Manchester United

Nonostante tutti i pronostici a sfavore, la Juventus di Massimiliano Allegri ha battuto il Chelsea in Champions League. Una vittoria fondamentale per l'umore della squadra, che ora potrebbe trovare la forza di lasciarsi alle spalle il pessimo inizio di stagione. Protagonista assoluto del match è stato Federico Chiesa, che, schierato punta al posto degli infortunati Dybala e Morata, ha fornito una prestazione sublime. Strappi in profondità degni di un velocista, pressing e un tiro meraviglioso sul primo palo: ieri per la prima volta la Juventus non ha sentito la mancanza di Cristiano Ronaldo. In diverse occasioni, infatti, i bianconeri non sono riusciti a sfondare le difese avversarie e a finalizzare in porta. Ieri sera, invece, la squadra di Massimiliano Allegri è stata perfetta, abile e cinica nel sfruttare al meglio le occasioni da gol.