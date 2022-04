Champions League, la Juventus sale al quarto posto nel ranking storico

La Juventus, nonostante le difficoltà europee, scala la classifica del ranking europeo. Adesso i bianconeri sono al quarto posto.

Buone notizie per la Juventus . Il club bianconero, nonostante la stagione fallimentare in Champions League, scala la classifica del ranking storico della UEFA . Infatti, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, la Vecchia Signora sarebbe avanzata al quarto posto della speciale classifica della massima competizione europea, scalzando Chelsea e Atletico Madrid. Le prime tre posizioni sono invece occupate da Real Madrid , Bayern Monaco e Barcellona, stabilmente in cima grazie alle numerose vittorie delle scorse stagioni.

Il ranking storico è uno dei parametri che utilizza la UEFA per distribuire i vari ricavi alle squadre. Questa graduatoria è tarata sulle prestazioni delle squadre presenti in Champions League nelle ultime dieci stagioni, quindi poi viene fatto un computo totale su vittorie e sconfitte. La Juventus, sempre se dovesse arrivare tra le prime quattro nella Serie A 2021-22, scalzerà il Chelsea e l'Atletico perché non verrà più conteggiata l'annata 2011-12, stagione nella quale Madama non era qualificata in nessuna competizione europea, mentre i Blues, in quell'anno conquistarono la Champions League con Drogba e Di Matteo e i colchoneros vinsero l'Europa League, con un Falcao in stato di grazia. Questo cambiamento della classifica permetterà alla Juventus di aumentare i ricavi, fattore fondamentale anche per il nuovo Fair Play Finanziario introdotto dalla UEFA pochi giorni fa. Poi altri introiti arriveranno anche dal market pool, che si basa invece sulle vittorie nella stagione corrente, e i bianconeri potranno sorridere a metà, visto il percorso non proprio eccellente.