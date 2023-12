Champions League, la Juve tifa Barcellona: il motivo

Il motivo è legato al nuovo Mondiale per Club che avrà luogo nel 2025. Potranno qualificarsi due squadre per campionato e in Serie A l'Inter è già certa di un posto. Il secondo slot italiano sarà della Juve o del Napoli. Quali sono i criteri di qualificazione? Vengono prese in considerazioni le competizioni europee giocate nelle ultime quattro stagioni: 2 punti per ogni partita vinta, 1 punto per ogni pareggio, 4 punti per la qualificazione ai gironi, 5 punti per la qualificazione agli ottavi e 1 punto per la qualificazione a ogni fase successiva.