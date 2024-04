Cesena, Ciofi: “Gol alla Juve Next Gen quando si stava mettendo male”

Tramite i canali ufficiali del club, Andrea Ciofi, giocatore del Cesena, è ritornato sul successo contro la Juventus Next Gen. Ecco le sue parole: "Abbiamo preso gol appena sono entrato e si era messa male, sono contento perché alla fine è andata bene e fare queste vittorie dimostra quanto mentalmente la squadra sia forte. Sono contento per il gol e per aver aiutato la squadra a raggiungere questo risultato. Non era una partita facile e lo sapevamo; dopo il loro gol siamo rimasti concentrati e sul pezzo ed è finita bene. Partita dopo partita le vogliamo vincere tutte perché vogliamo finire bene, se ci riusciamo sarà una soddisfazione per tutti quanti”.