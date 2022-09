Cesari: “Se tutti hanno visto Candreva, l’immagine c’era”

L'ex arbitro, intervenuto ai microfoni di Radio CRC, nel programma 'Si gonfia la rete', ha parlato di quanto visto in Juventus-Salernitana

redazionejuvenews

Non si fermano le polemiche per quanto è successo domenica sera nella partita tra Juventuse Salernitana. Nei minuti finali del match infatti è stato annullato ingiustamente dal VAR il gol del 3-2 di Milik. Per commentare questo errore gravissimo, Graziano Cesari è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, nel programma 'Si gonfia ka rete'. Ecco le sue parole: "Quando è stato introdotto il Var tutti erano d’accordo. Sono le persone che vanno tarate per utilizzare il Var, se hanno visto tutti l’immagine di Candreva significa che c’era.

In tutte le partite ci sono le telecamere, se tu hai dimenticato di prendere in esame un’immagine televisiva non puoi dire che non c’era. È meravigliosa la tecnologia con tutti i monitor e i rallenty e poi non tira una linea? Non fanno vedere l’immagine del calciatore ma il pupazzo, va migliorato qualcosa. Il regolamento del Var dice che ci devono essere arbitri in attività, il grosso problema è che questi ragazzi non hanno la formazione così come quelli in campo. Un tecnico che tutti i giorni vede queste immagini, non ha un occhio migliore? Ti può sicuramente aiutare nel vedere delle immagini. C’è bisogno di uno che le immagini le mangia tutti i giorni. Soprattutto c’è bisogno della formazione, perché non si inventa nulla.

Adesso cosa accadrà? Da ora alla fine del campionato i giocatori continueranno a protestare, chi utilizza male il Var non può fare questo mestiere. Non è una cattiveria, ma non posso andare a fare delle cose di cui non sono capace. L’improvvisazione spesso ti porta a fare scelte sbagliate. Il Var funzionava sul rigore della Salernitana? Quando Piatek stava per calciare e Bremer lo ha ostacolato funzionava. Questa partita è stata mal arbitrata da tutti i componenti, non si salva nessuno. La partita non si può ripetere, tant’è che sono arrivate le scuse. Adesso non vorrei che da qua alla fine del campionato ogni giornata ci siano delle scuse".