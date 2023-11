Cesari: “Gol irregolare contro la Juve? Il Var non poteva intervenire”

Cesari ha analizzato gli episodi da moviola in Juve-Inter: per l'ex arbitro sul presunto fallo sul gol ospite il Var non poteva intervenire

''L'azione del gol dell'Inter arriva al 33' ed inizia con un contatto di Darmian con Chiesa che cade ma Guida fa proseguire e dopo 17 secondi Lautaro segna il pareggio. Il braccio di Darmian è sicuramente largo, non credo che colpisca il volto di Chiesa perché non ci sono replay dell'episodio, Guida è in posizione giusta per giudicare, è una cosa da campo e dal Var non possono decidere ma il braccio è sospetto. Il Var poteva intervenire dopo il gol perché l'azione del gol è continuativa. Nella partita Guida è stato molto coerente e non ha fischiato anche altre situazioni. Ha diretto così questa partita con la modalità UEFA".