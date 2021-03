Cesarano: “Juve-Napoli per un posto di Champions League”

Il giornalista partenopeo parla della corsa per la qualificazione in Champions League

redazionejuvenews

Archiviata la corsa Scudetto, dove la sconfitta in casa per 1 a 0 contro il Benevento ha pesato sulla stagione bianconera, portandoli verso l'abdicazione del titolo conquistato sul campo per nove anni consecutivi. Tuttavia adesso la Juventus ha nel mirino la conquista della Coppa Italia, l'unico trofeo che potrebbe arrivare in un'annata deludente sia in Italia che in Europa, dove a complicare le cose c'è stata la pandemia da coronavirus, e la qualificazione in Champions League. Se dovesse mancare uno di questi obiettivi, la panchina di Andrea Pirlo, già in bilico, potrebbe essere seriamente compromessa, dove il tecnico bianconero potrebbe non rientrare più nei piani della Juventus.

Per quanto riguarda la corsa Champions League, oltre Inter e Milan già lanciate verso la qualificazione, per il terzo e quarto posto ci sono la Juventus, attualmente in terza posizione a 55 punti insieme all'Atalanta, poi il Napoli a 53 punti e Roma e Lazio che inseguono con 50 e 49 punti. Dunque cinque squadre per soli due porti, per questo motivo è vietato sbagliare per Pirlo, perché basta un passo falso che le cose si potrebbero complicare. Tuttavia la sfida decisiva per la Juve arriva nella gara di recupero di mercoledì 7 aprile, quando a Torino andrà il Napoli.

A parlare dell'importanza dell'incontro è stato il giornalista Rino Cesarano, che è intervenuto a Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, confermando la sua sensazione di vedere i partenopei giocare la Champions League l'anno prossimo. "Io aspetterei prima di proseguire con questo toto allenatori del Napoli. Dobbiamo aspettare i risultati che otterrà questa squadra. Secondo me il Napoli riuscirà ad entrare in zona Champions. La squadra è convinta di poter esprimere un certo tipo di gioco. Si diverte, ha trovato in Insigne il suo leader di gioco. Ovviamente anche le altre se la giocheranno e penso all'Atalanta o alla Juventus. Sarà importante lo scontro con la Juve”. Il giornalista, inoltre, ha parlato anche dell'allenatore della Lazio Simone Inzaghi, accostato più volte sia al Napoli che alla Juventus in caso di addio di Pirlo: “Simone Inzaghi? E' cresciuto molto. Non credo che la Lazio lo lasci andare così facilmente e lui sta aspettando ma se ci sarà qualcosa di grosso, ci penserà".