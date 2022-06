Cerruti: “Dybala sarebbe un grandissimo colpo mediatico per il Milan”

Dopo sette passati con la maglia bianconera, circa un mese fa c'è stato il commovente addio all'Allianz Stadium e ai suoi compagni: nella prossima stagione Paulo Dybalanon sarà più un giocatore della Juventus. L'attaccante argentino e la Vecchia Signora hanno deciso di prendere due strade differenti, soprattutto per volontà della società, che non ha voluto più proporre un rinnovo di contratto. Sulla Joya si è subito gettata a capofitto l'Inter, per stessa ammissione di Beppe Marotta, che ha fiutato l'affare a parametro zero. Ma il colpo è tutt'altro che vicino. I nerazzurri infatti hanno messo in stand by l'affare Dybala, che ora rischia davvero di rimanere sedotto e abbandonato. Marotta in queste ore ha chiuso con il Chelsea per il ritorno di Romelu Lukaku, prioritario rispetto all'ingaggio dell'argentino. Inoltre tra il club e l'entourage del giocatore non c'è ancora un accordo sull'ingaggio.