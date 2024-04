Cerchione: “Tre candidati per la panchina della Juventus”

Luca Cerchione ha parlato del futuro della panchina della Juventus: per il giornalista sarebbero tre i papabili profili per la guida tecnica

Intervenuto a Tutti al Var, Luca Cerchione ha parlato del futuro della panchina della Juventus. Ecco le sue parole: "Per quanto riguarda la Juventus, invece, sappiamo che, qualora si dovesse trovare l'accordo sull'ultimo anno di contratto di Allegri, si virerebbe su un profilo meno blasonato ma sicuramente efficiente. Giuntoli, con un anno di contratto di Allegri, potrebbe fare un biennale ad un allenatore giochista, che porterebbe la Juve su un altro piano tecnico tattico. Dunque, il nome più attenzionato è quello di Thiago Motta, insieme a Vincenzo italiano. Più defilato Antonio Conte. Per il Bologna, va ricordato che sono molti i club che seguono l'attuale tecnico rossoblù. Il club felsineo, però, è una piazza ambita. La proprietà ha saputo costruire una grande realtà che, probabilmente, riuscirà anche a qualificarsi per la prossima Champions League".