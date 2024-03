Cerchione: “Pogba ha sbagliato. La Juve ha fatto bene a scaricarlo”

Cerchione ha parlato del caso Pogba: per il giornalista, il calciatore francese avrebbe sbagliato, venendo lecitamente abbandonato dalla Juve

Intervenuto a Tutti al Var su Sportitalia, Luca Cerchione ha espresso la sua opinione sul caso Pogba che ha colpito la Juventus. Ecco le sue parole: "Può succedere un errore, come quando assumi il Salbutamolo, un farmaco curante che ha effetti sulle prestazioni. Quando, però, si parla di testosterone, parliamo di una sostanza che si assume soltanto per via orale o intramuscolare. Ti sei assunto la responsabilità di ingerire una pillola o fare una siringa, ed oggi ne paghi le conseguenze".