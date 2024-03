Cerchione: “Juventus attenta all’Atalanta. Stanno ritrovando morale”

Cerchione ha proseguito: "Difatti, se i rossoblù riescono a gestire palla anche quando le energie vengono meno, i bergamaschi hanno sempre bisogno di una condizione atletica ottimale per riuscire ad esprimersi al meglio. La Dea è una squadra che calcia molto in porta, ed anche con una certa precisione. Il dato sulla precisione dei tiri, difatti, recita ben 41% per i nerazzurri. La Juventus si attesta sul 32,1%. Fossi in Allegri, starei attento alla squadra di Gasperini. Il pareggio in Europa riporta morale in casa nerazzurra dopo qualche prestazione sottotono".