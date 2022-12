Ceravolo: “Dispiaciuto per la Juve, Marotta sarebbe ottimo innesto”

Franco Ceravolo , ex dirigente della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a Numerodiez, parlando anche della situazione societaria della Vecchia Signora, in difficoltà sotto diversi punti di vista dopo le dimissioni del CdA e le varie indagini. Ecco le sue parole: " Inchiesta Prisma ? Sono molto dispiaciuto per la situazione che si è venuta a creare. Mi auguro che la Juventus possa uscire fuori da questa periodo complicat o. Me lo auguro soprattutto per le persone che lavorano all’interno del club e che conosco da molti anni.

I nuovi ingressi in società? Quello che mi sento di dire è che la Juventus non sceglie mai casualmente gli uomini, che ricoprono le varie cariche societarie. Alla Juventus non si improvvisa. Un ritorno di Marotta? Ho grande considerazione per il direttore Marotta. Conosciamo tutti il grande professionista che è. Sarebbe un ottimo innesto per la Juventus. D’altro canto, mi preme ricordare questo: saranno i bianconeri a decidere se ritenere opportuni eventuali rinforzi societari. Allegri è stato scelto come allenatore della Juventus.