Ceravolo fiducioso: “La Juve ha l’organico per raggiungere gli obiettivi”

Io dico che la Juventus ha una rosa importante e una società che negli ultimi anni ha dimostrato di vincere quasi sempre. Ci può stare, quindi, un momento di in cui i risultati sono negativi, magari dovuto anche ai tempi di inserimento dei nuovi. La Juventus, però, ha struttura e organico per fare il suo cammino e raggiungere gli obiettivi. Sulla carta, come rosa, lei e l’Inter sono strutturate per fare un grande campionato".

Su Rabiot: "Lo conosco bene e posso dire che è un giocatore che ha forza fisica, gamba e uno dei giocatori più importanti non solo dell’organico della Juventus. Sta dimostrando il suo valore e con la fiducia di Allegri è consapevole dei propri mezzi. Non è uno che fa gol solo di testa, ma con la sua forza fisica riesce a prevalere sugli avversari, poi ha un ottimo tiro, in progressione è difficile stargli dietro e forte sui contrasti. Per questo piace molto ad Allegri e anche a me è sempre piaciuto. E per fortuna che non è stato ceduto ed è rimasto a Torino. La Juventus ha fatto bene a non mandarlo via".