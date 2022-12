Ceravolo: “Dispiace per la situazione Juve, voglio bene ai bianconeri”

Franco Ceravolo, ex dirigente della Juventus, ha analizzato la situazione del club bianconero, parlando anche della Serie A.

redazionejuvenews

Franco Ceravolo, ex dirigente della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a "1 Football Club", parlando dei bianconeri. Ecco le sue parole: "Dispiace per questa vicenda, voglio bene ai rappresentanti bianconeri. Si tratta di una società importante a livello nazionale ed internazionale. Valutare e capire cosa c'è alle spalle non spetta a me, bisognerebbe essere all'interno per comprendere determinate dinamiche".

Sui club di Serie A in difficoltà economica: "Ci sono tanti investitori i quali sono approdati in Italia, ma chiaro che devono essere incentivati ed avere i presupposti prima di investire. Nel calcio, spesso, si spende in modo sbagliato, anche all'interno delle Primavere non possono essere presenti così tanti stranieri. I giovani italiani sono sempre meno e viene offerto loro spesso uno scarso minutaggio.

Devono cambiare alcune normative e tentare di inserire almeno quattro giovani del settore giovanile in prima squadra per avere opportunità di emergere e pensare di avere in futuro calciatori di livello. Non tutti nel calcio hanno la forza di fare sacrifici e di procedere, se le porte di fronte sono sbarrate. I soldi in Italia purtroppo sono investiti in modo sbagliato; i presidenti e le Federazioni dovrebbero valutare alcune particolari situazioni. Siamo indietro rispetto all'Inghilterra e al calcio inglese".