Ceravolo: “Juve? Le plusvalenze sono utilizzate da tutti”

Franco Ceravolo, ex dirigente della Juventus, ha detto la sua sul momento dei bianconeri, parlando anche del sistema plusvalenze.

Franco Ceravolo , ex dirigente della Juventus , ha detto la sua a "1 Football Club", parlando anche delle plusvalenze. Ecco le sue parole: "Sono argomenti di cui vorrei evitare di parlare, c’è una Giustizia Sportiva che dovrà occuparsene. Ciò che posso dire è che la Juventus ha conquistato sul campo i punti che oggi vede assegnarsi. Inoltre, non mi sorprende vedere i bianconeri riavere i quindici punti, le plusvalenze sono una metodologia ricercata ed applicata da tutti… Mi auguro che finisca bene, sono macchie che rischiano di danneggiare l’immagine del nostro calcio.

Le squadre che vincono danno sempre fastidio, e la Vecchia Signora ha sempre vinto. Quanto accaduto non aveva nessuna incidenza con quanto il campo decretava. Ciò che la Juve ha conquistato, è sempre stato ottenuto sul campo, la squadra vantava infatti ben nove nazionali. I tifosi si sono fatti un’idea precisa dei motivi delle sentenze passate.

Juve-Napoli? Non è mai una partita banale. Un match di cartello sentitissimo dai tifosi. Sarà una gara decisiva per le dinamiche di campionato, e le ambizioni di entrambe le squadre. Entrambe le contendenti si dividono le chance di successo. Vedo dunque una sfida equilibrata, in cui mi auguro prevalga il bel gioco".