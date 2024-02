Ceravolo: “Inter-Juventus non decisiva. Il Milan è ancora in corsa”

Per Ceravolo lo scontro tra Inter e Juventus non sarà determinante per uno scudetto che non sarebbe ancora utopistico neanche per il Milan

Intervistato a 1 Football Club, Franco Ceravolo ha parlato della lotta scudetto. Per l'ex dirigente, non solo Inter e Juventus, avversarie domenica tra loro, si giocherebbero il titolo. Ecco le sue parole: "Il campionato è ancora lungo, nessuna delle tre è ancora esclusa, ci metto anche il Milan. Ricordo quando ero alla Juventus e, pur avendo qualche punto di vantaggio a poche giornate dal termine, perdemmo lo scudetto. È ancora presto per dare giudizi. È chiaro che quella di domenica è una partita importante, ma non decisiva. Sicuramente Juventus e Inter lotteranno fino alla fine per il titolo, anche se i nerazzurri hanno qualche punto in più e per questo possono dirsi avvantaggiati. Anche come organico, la squadra di Inzaghi è la più completa. La Juventus sta facendo un campionato eccezionale, oltre le aspettative e, insieme al Milan, dovrà farsi trovare pronto se le fatiche di coppa incideranno sulla capolista. Anche quello contro l'Empoli, per come si era messa la gara dopo l'espulsione di Milik, può considerarsi un punto guadagnato".

Inoltre sul calciomercato delle tre squadre, ha aggiunto: "Sono voti alti per tutti i tre i club. C'è chi ha confermato la propria rosa, seppur con qualche giovane innesto, come la Juventus; l'Inter ha pescato giocatori importanti a scadenza; il Milan, infine, conta su giovani di sicuro prospetto. Sono squadre che si sono mosse bene sul mercato e la classifica lo testimonia. I pezzi importanti, come detto prima, non si fanno certo a gennaio. Inoltre, andrebbero considerate le difficoltà di adattamento a campionato in corso. È il mercato estivo quello in cui si fanno i principali investimenti per club come quelli citati".

