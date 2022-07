Ceravolo: “Se cede De Ligt, la Juve avrà piano A e piano B”

Franco Ceravolo, ex responsabile dell’area tecnica e degli osservatori della Juventus, ha parlato in un'intervista a Juventusnews24. Di seguito alcuni estratti. Sull'addio di De Ligt, che ormai appare imminente, ha detto: "E’ un giovane che potenzialmente è tra i migliori del mondo. Ha avuto alcune difficoltà in Italia ai primi tempi, ma stiamo parlando di un ragazzo che doveva capire i meccanismi e la lingua. Specialmente per un difensore la lingua è importante. Per me è un campione in quel ruolo. Il problema non sono gli 80-90 milioni, ma l’ingaggio. La Juventus con un'offerta da 90 milioni lo venderà senza discutere, ma io alle cifre credo poco. Se dovesse andare via De Ligt, non starà con le mani in mano, avrà un piano A e un piano B. A livello di ingaggio risparmierebbe molto. Il problema è anche trovare un leader in difesa oltre a Bonucci. Oggi non basta essere solo bravi giocatori, ma bisogna essere anche bravi a guidare il reparto e per questo servono giocatori di esperienza che sappiano gestire situazioni difficili in difesa".