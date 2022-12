CEO Superlega: “UEFA vive all’ombra del sudore dei club”

Sun altro binario poi c'è la questione Superlega, che rimane in piedi e che vedeva la Juve di Agnelli in prima linea. Nel corso di una conferenza stampa tenuta a Madrid Bernd Reichart, CEO di A22, che gestisce la Superlega, si è scagliato nuovamente contro la UEFA. Queste le sue parole: "La situazione in cui vive l'UEFA è ottimale, non hanno nessun rischio d'impresa e vive del sudore dei club. Io non mi spiego perché i club non possano essere lasciati liberi di gestire il proprio destino anche in Europa come accade nei campionati nazionali. In una finale di Champions ad esempio, 20.000 biglietti sono del Real Madrid, 20.000 sono del Liverpool e gli altri 25.000 sono dell'UEFA. Il nostro obiettivo è quello di offrire partite spettacolari da settembre a giugno e non soltanto da marzo a maggio.