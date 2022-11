CEO Nantes: “La Juventus è l’elite, il nostro pubblico ci darà la carica”

Ai microfoni di Sky Sport 24, Franck Kita, CEO del Nantes, ha commentato il sorteggio che ha messo i suoi di fronte alla Juve. Le sue parole: "L'ultimo precedente contro la Juventus ci evoca brutti ricordi. Il club bianconero rappresenta l'elite del calcio internazionale, per noi affrontare la Juve è motivo di orgoglio: è una squadra enorme, icona del calcio e giocheremo come se fosse la nostra ultima partita. Dopo il Mondiale inizierà una stagione diversa, noi abbiamo un pubblico meraviglioso che può darci la giusta carica per fare bene contro i bianconeri. Daremo tutto in campo per non avere rimpianti".