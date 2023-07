Celsi: “Pogba ha perso diversi chili, adesso è in grandi condizioni”

Occhio anche al suo dimagrimento, si è alleggerito rispetto a Manchester e al volume di massa muscolare con cui era arrivato l’anno scorso per il lavoro che gli avevano fatto fare in Inghilterra: ha perso molti chili con un possibile e probabile vantaggio in termini atletici.Pogba si è presentato in grandi condizioni, due immagini sono eloquenti: si può vedere come effettui un Copenaghen Plank e una Press Out con rotazione, due esercizi che non potrebbero essere svolti se ci fossero problemi o dolori al ginocchio. Questo vuol dire che la situazione del menisco è perfettamente recuperata. Poi le sollecitazioni del campo e della partita sono altre cose.