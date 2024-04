Celsi: “Juve? Nel primo tempo con la Lazio c’è stata una svolta”

Mimmo Celsi, preparatore atletico, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: "In uno spogliatoio tra primo e secondo tempo a volte bastano poche parole per dare uno switch mentale e le parole di Allegri, Vlahovic e Chiesa nel dopo gara mi fanno pensare che possa essere accaduto proprio questo. Il tecnico avrà messo la squadra di fronte ad un bivio, 'in questa partita si decide il nostro futuro', e i giocatori hanno risposto nel migliore dei modi. Per la partita contro la Fiorentina vedo la Juve favorita per come è maturata la vittoria e perché è una squadra che ha bisogno di arrivare al ritorno di Coppa Italia senza la ruggine accumulata in questo periodo".