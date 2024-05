Celsi: “Contro la Salernitana la Juventus ha l’opportunità perfetta”

Intervistato per Radio Bianconera, Mimmo Celsi ha parlato del prossimo appuntamento in campionato della Juventus. Per il preparatore atletico, la sfida al fanalino di coda, la Salernitana già retrocessa in Serie B, sarebbe un occasione imperdibile. Ecco le sue parole: "Penso che la squadra si concentrerà sulla prima partita e seguirà la routine settimanale. Allegri non è uno che si arrende alla partita di domenica perché sa che è importante per accedere alla Champions League. La partita contro la Salernitana potrebbe essere l’opportunità perfetta per fare le ultime prove in vista di mercoledì. Inoltre, vincere domenica potrebbe avere un grande impatto psicologico sulla squadra, dando loro una carica diversa per la finale di Coppa Italia".