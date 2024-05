Celsi: “Bremer tra i giocatori più in forma della Juventus”

Celsi ha parlato del difensore della Juventus, Bremer: per il preparatore, il giocatore sarebbe tra gli elementi più in forma della squadra

Intervistato a Radio Bianconera, Mimmo Celsi ha parlato della condizione atletica dei giocatori della Juventus. Ecco le sue parole: "I giocatori che stanno meglio, giudicando da fuori, secondo me sono Vlahovic, Bremer e Cambiaso, si tratta dei tre giocatori che al momento stanno performando di più. Contro il Milan ho visto anche un ottimo Chiesa, ma fisicamente tutta la Juventus mi ha dato l'impressione di stare bene. Credo che a questa squadra manchino i leader nello spogliatoio. E in una situazione del genere anche un intervento concreto della società potrebbe far bene. Servirebbe un John Elkann che scenda negli spogliatoi e metta in chiaro quali siano gli obiettivi da raggiungere, anche proponendo dei premi".