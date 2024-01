Cellino: “Allegri ha grandi qualità, sta ricostruendo la Juventus”

Massimo Cellino , presidente del Brescia , ha detto la sua su Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus ed ex tecnico del Cagliari ai tempi della presidenza del vulcanico Cellino.

Ecco le sue parole a La Stampa: "Allegri? Ha grandi qualità e poi è uno dei pochi allenatori aziendalisti: non ha mai preteso acquisti né s'è lamentato per le assenze, sa far bene con i calciatori che ha e li valorizza.