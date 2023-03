Ceferin: “La Uefa attira l’attenzione di cerca lucro dal calcio”

Aleksander Ceferin torna a farsi sentire. Il presidente della Uefa ha parlato in un intervento pubblicato nell’Annual Report della Uefa per il 2021/22. Le sue parole: "Quanto sono soddisfatto dell’attuale livello di collaborazione tra le parti interessate del calcio europeo? Le tempeste fanno sì che gli alberi mettano radici più profonde. Dopo aver affrontato molte crisi recenti per proteggere il calcio, la famiglia del calcio europeo è più unita che mai . Significa che possiamo ancora essere d’accordo su tutto nonostante le nostre differenze, ascoltarci l’un l’altro e trovare soluzioni insieme. Le relazioni sane nascono dalla fiducia e dalla trasparenza ".

Ceferin ha proseguito: "Il grande pubblico non è sempre consapevole del fatto che la UEFA è un’organizzazione senza scopo di lucro e reinveste la maggior parte delle sue entrate nel calcio. Nessun organo di governo vincerà mai un concorso di popolarità, non importa quanto bene funzioni, ma è normale. Il nostro compito è garantire lo sviluppo dello sport che amiamo, attraverso l’intera piramide calcistica. Questo modello non funziona solo in termini economici. Offre inoltre un valore aggiunto sportivo e sociale. Le riforme delle competizioni che dovrebbero prendere il via nel 2024 porteranno questi vantaggi a un altro livello".