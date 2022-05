Ancora Ceferin: “Possibili sanzioni per le tre dissidenti”

Il numero uno della UEFA è tornato a parlare intervistato dal quotidiano spagnolo As sulla Superlega e sui club rimasti all'interno del progetto

Il presidente della UEFA Aleksader Ceferin ha parlato in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano spagnolo AS: "Le sanzioni per le tre dissidenti della Superlega? Questo è possibile. Ma vediamo cosa succede. Siamo felici che l'ingiunzione sia finalmente arrivata. Sono stato sorpreso dal comportamento del giudice precedente: non ci hanno nemmeno offerto un'udienza. Abbiamo appena ricevuto la decisione con un provvedimento ingiuntivo. Ho fiducia nelle autorità e nei tribunali spagnoli. Vediamo cosa succede. La cosa più importante per la UEFA è mostrare che le regole sono uguali per tutti. Nel momento in cui abbiamo regole diverse per squadre grandi e piccole, possiamo chiudere la porta. E penso che questa sia la cosa più importante: tutti devono rispettare le regole e tutti devono rispettare gli altri. Dei 247 membri dell'ECA, 244 club sono dalla nostra stessa parte, il che significa qualcosa".

"Le altre tre possono giocare in estate, inverno, autunno o primavera. Possono giocare quando vogliono, e non mi interessa se lo fanno. Possono anche giocare il torneo ribelle e non la Champions League se vogliono. Non mi dispiace. Devono pensare che siamo più concentrati su di loro che su di noi. E, credetemi, non è così. Se ti senti così importante che tutto gira intorno a te, c'è qualcosa che non va. Il calcio è tutto incentrato sulla palla".

"Prima di tutto, sono assolutamente sicuro che non abbiamo un monopolio. Tutti possono scegliere di essere membri della UEFA: le federazioni nazionali possono scegliere di essere membri della UEFA o meno, i club possono scegliere di giocare le nostre competizioni o meno, e possono scegliere di giocare le proprie. Quando si arriva al dunque, tutti sono dalla nostra parte. Non vedo nessuno che dica il contrario. I tifosi sono chiaramente dalla nostra parte. Tutta la famiglia del calcio, forse per la prima volta nella storia, si è opposta: club, federazioni nazionali, leghe, FIFPro, giocatori, allenatori, autorità europee e governi. Tutti capiamo cosa significa il modello sportivo europeo, e il calcio europeo è così forte grazie ad esso. Nessuno di questi club ribelli ha una squadra piena di giocatori del proprio paese, né una squadra piena di giocatori cresciuti nelle loro squadre giovanili. Senza competizioni aperte, il calcio scomparirebbe. Mi interessa troppo il calcio e amerò sempre il gioco. Spero che tutti si sentano allo stesso modo riguardo a questo bellissimo gioco. So che mi sentirò allo stesso modo anche tra 30 anni".