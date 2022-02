Ceferin: “Nessun problema con Juve, Real e Barca. Disposto a parlare con loro”

Il numero unos della UEFA ha parlato intervistato dai microfoni della stampa francese ai quali è tornato a parlare del progetto Superlega

Ceferin, dopo aver detto la sua su quanto successo, è tornato poi a parlare di Juventus, Real Madrid e Barcellona, unici tre club rimasti ancora all'interno del progetto, in quanto promotori promotori principali del progetto, abbandonato poi dalle altre squadre dopo le minacce di esclusione dalle altre competizioni: "Juve, Real Madrid e Barcellona? Non li ho più sentiti, ma non ho problemi con i tre club, che hanno grande tradizione e che rispetto. Se dovessero chiedere un incontro, mi siederei a parlare con loro, per il bene del calcio. Però continuo a ricevere cause giudiziarie senza senso. La Corte di giustizia europea non si è ancora pronunciata, tutti i governi dell’Ue ci sostengono e così la Commissione europea, il Parlamento europeo, il governo britannico. Il mio rapporto con loro umane comunque invariato, sono disponibile al dialogo quando vogliono. Poi non posso dire che cosa succederà tra venti, trenta o quarant’anni, ma di sicuro nei prossimi dieci anni non ci potrà essere alcuna Superlega, perché nessuno la vuole tranne chi pensa che il calcio sia solo questione di soldi e di guadagni".