Ceferin: “Juve? Non ho problemi con loro, mi siederei a parlare per il bene del calcio”

Il presidente della UEFA ha parlato

Aleksander Ceferin , il presidente della UEFA , ha concesso una lunga intervista ai microfoni del Journal du dimanche parlando di vari argomenti tra cui la Juventus e la Superlega: "Mondiale ogni due anni? Mi sembra incredibile che un'organizzazione calcistica possa proporre un'idea per la quale i calciatori, già alle prese con un calendario pesante, dovrebbero giocare ogni estate un torneo di un mese: Mondiale, torneo continentale, Mondiale, torneo continentale e così via. Tra l'altro questo cannibalizzerebbe il calcio femminile. Final four in Champions League? Non c'è alcuna decisione, è presto. Io sono convinto che sarebbe un grande evento, ne ho parlato con alcuni club e col presidente dell'Eca Al Khelaifi . Ci sarebbe da risolvere il problema dei mancati introiti delle partite casalinghe delle semifinali, che però possono essere compensati dai maggiori ricavi della Final Four.

Rapporto con la Juve ed i club ribelli? Non li ho più sentiti, ma non ho problemi con i tre club, che hanno grande tradizione e che rispetto. Se dovessero chiedere un incontro, mi siederei a parlare con loro, per il bene del calcio. Però continuo a ricevere cause giudiziarie senza senso. La Corte di giustizia europea non si è ancora pronunciata, tutti i governi dell'Ue ci sostengono e così la Commissione europea, il Parlamento europeo, il governo britannico. Non posso dire che cosa succederà tra venti, trenta o quarant'anni, ma di sicuro nei prossimi dieci anni non ci potrà essere alcuna Superlega".