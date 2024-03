Ceferin difende Gravina, ma quando toccava alla Juve?

In Italia sta tenendo banco l'accusa al presidente della FIGC Gabriele Gravina per autoriciclaggio ed approvazioneindebita: un altro terremoto sul calcio italiano che, se confermato, avrebbe risvolti enormi. Il presidente della UEFA Ceferin però, non sembra dello stesso avviso, ed anzi, si schiera al fianco del suo compagno di merende, come dimostra un'intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.