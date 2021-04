Ceferin: “Chi non esce dalla Superlega fuori dalla Champions”

Il presidente ha parlato

Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha parlato intervistato dai microfoni della Associated Press tornando sul tema della Sueperlega di questi giorni: "È chiaro che i club dovranno decidere se sono europei o della Superlega. Se scelgono la Superlega, allora non giocheranno la Champions League. Se sono pronti a farlo, possono giocare nella loro stessa competizione". Parole chiare, che di fatto danno un ultimatum alle ultime quattro squadre che, formalmente, ancora non si sono ritirate dal progetto: Juventus, Milan, Real Madrid e Barcellona.

Ceferin ha poi continuato , paventando possibili azioni legali: "Stiamo ancora aspettando perizia legale e poi diremo, ma tutti devono affrontare le conseguenze per le loro decisioni e lo sanno. Per me è una situazione molto diversa tra i club che hanno ammesso il loro errore e hanno annunciato di lasciare il progetto e gli altri, che ovviamente sanno che il progetto è morto ma non vogliono crederci probabilmente".

Chiusura proprio sulla competizione, uscita e di fatto morta in meno di 48 ore, che il presidente della UEFA ha commentato averlo colto di sorpresa: "Era nell'aria, non sapevo cosa stava accadendo ma avevo iniziato a intuirlo. Però ho continuato a pensare che delle persone non possono mentire così tanto perché, in quel caso, non avrebbero partecipato alla riunione dell'ECA venerdì. Ma lo hanno fatto nel modo peggiore possibile. Il giorno peggiore è stato sabato, perché poi ho capito che era un puro tradimento, che alcune persone ci hanno mentito per anni. È stato abbastanza strano perché non sapevo cosa sarebbe successo esattamente il giorno successivo. Era come se si sapesse che sarebbe presto arrivato un annuncio, senza però sapere quale. Poi ho ricevuto una telefonata da tre o quattro club che mi comunicavano questa cosa. Poi domenica, quando mi sono svegliato, ero sicuro e fiducioso di affrontare questa cosa e risolverla”.