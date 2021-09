Ceferin: “Bisogna superare il Fair Play Finanziario. Agnelli è scappato dalla nave”

Le parole del presidente della UEFA

Il Presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha parlato nell'assemblea di apertura dell'ECA, presentando e tessendo le lodi del nuovo presidente dell'organizzazione Al-Khelaifi, già presidente del PSG: "Non tolleriamo condotte irresponsabili. Tenderemo la nostra mano a coloro che sono stati più colpiti dalla pandemia. Crediamo che sia il momento di superare la formula del Fair Play Finanziario per arrivare a un solido regime finanziario che incoraggi investimenti e crescita, è tempo di mettere in discussione le vecchie strade e le misure tradizionali. È tempo di lavorare insieme per mettere in campo un vero e diretto sistema di controllo dei costi. Sto parlando di responsabilità finanziaria. Questo non significa solo che i club dovranno spendere in modo saggio, ma che devono capire che le loro strategie finanziarie possono impattare sugli altri".