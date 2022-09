Ceccarini: “La Roma sta lavorando per il rinnovo di Zaniolo”

Niccolò Ceccarini , giornalista, attraverso il suo editoriale su tuttomercatoweb, ha analizzato la situazione di Nicolò Zaniolo . Ecco le sue parole: "Prime mosse anche della Roma per quanto riguarda il rinnovo di Nicolò Zaniolo, che comunque ha un contratto fino a giugno 2024. Nonostante l’interessamento della Juventus , il forte attaccante giallorosso è rimasto nella capitale ed è normale che adesso si cerchi una soluzione per prolungare e adeguare lo stipendio. Tiago Pinto ci sta lavorando. La trattativa va avanti".

Sul Milan : "Ovviamente società rossonera prosegue anche nella trattativa per Leao. Come ha anche confermato Maldini il Chelsea ha manifestato in maniera chiara le sue intenzioni con un’offerta informale che è stata respinta. Il club inglese ci riproverà perché ha messo il talentuoso esterno portoghese al primo posto nella sua lista dei desideri. Proprio per questo il Milan vuole accelerare per avvicinarsi ad un’intesa".

Su Skriniar: "E così ecco che l’Inter rispetto alla prima offerta (intorno ai 5) proverà a rilanciare. Nella speranza che anche la volontà di Skriniar possa fare la differenza. Nel caso non si dovesse trovare un accordo, è evidente che l’Inter dovrebbe prendere in considerazione anche l’ipotesi di una cessione a gennaio per non perdere il giocatore a parametro zero. E questo complicherebbe non poco la stagione".