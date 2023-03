Ceccarini: “La Roma sta valutando di acquistare Juan Cuadrado”

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sul calciomercato della Juventus, parlando anche di Juan Guillermo Cuadrado.

redazionejuvenews

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla situazione del calciomercato della Juventus. Ecco le sue parole su tuttomercatoweb: "Zero novità e uno stallo che lascia trasparire qualche preoccupazione. È questa la fotografia attuale della vicenda Leao-Milan. Un segnale non certo confortante ma che rispecchia la realtà del fatti. Per il club rossonero la questione è centrale. Il forte attaccante portoghese ha manifestato a più riprese la volontà di restare al Milan ma ancora non ci sono stati passi avanti. La posizione del club è chiara da tempo. L’offerta è di 7 milioni a stagione. Non si andrà oltre. Certo se la situazione non si dovesse sbloccare e si arrivasse così a fine campionato la società rossonera si troverebbe costretta a prendere in considerazione un’eventuale offerta, considerato il contratto in scadenza nel giugno 2024.

Il Chelsea resta dietro l’angolo. Maldini e Massara sono sempre in movimento e valutano idee nel caso tutto si dovesse ulteriormente complicare. Tra queste ci sono sicuramente Saint-Maximin del Newcastle e Lang del Bruges. Il mercato dell'Inter invece passerà molto da come finirà la stagione. Svanito il sogno scudetto, il grande obiettivo è concludere il campionato nelle prime quattro. Passaggio fondamentale a livello economico. È chiaro da tempo che in estate una cessione importante verrà fatta. Non tornare nell'Europa che conta significherebbe dover rinunciare ad un altro big. E in questo caso il nome di Lautaro Martinez potrebbe tornare prepotentemente alla ribalta. Un'ipotesi alla quale la società non vuole minimamente pensare ma che non può essere trascurata a prescindere. Oltre a Dumfries, (che rimane il primo candidato alla partenza), c'è da monitorare la situazione di Brozovic, che continua a piacere al Barcellona. Per la difesa continua il giro d'orizzonte.

Se Skriniar fosse partito negli ultimi giorni di gennaio, il club nerazzurro avrebbe provato a convincere l'Atalanta a cedere Demiral. Un'opzione che potrebbe di nuovo diventare concreta, anche se la richiesta è sempre molto alta, almeno 20 milioni di euro. Nella lista si è aggiunto Soyuncu che lascerà il Leicester a giugno a parametro zero. L'Inter lavora a pieno ritmo anche sui rinnovi. Per Calhanoglou ci siamo, si continua a parlare per Bastoni, Dzeko e De Vrji. Anche la Roma guarda già alla prossima stagione e pensa anche ad una soluzione illustre. I giallorossi infatti stanno valutando la possibilità di prendere Cuadrado, che a giugno si svincolerà dalla Juventus. Per il centrocampo invece, oltre al solito Frattesi, la Roma ha messo nel mirino Hjulmand, uno dei tanti gioielli del Lecce. Infine la Lazio. È evidente che tutti i riflettori sono puntati su Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo non ha ancora deciso se accettare la proposta di rinnovo (il suo contratto scade nel giugno 2024). Intanto una novità arriva dalla Premier. L’Arsenal è interessato e presto potrebbe muoversi con decisione".