Ceccarini: “Rabiot potrebbe andare via dalla Juventus a zero”

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di calciomercato, attraverso il suo editoriale su tuttomercatoweb, ha analizzato il calciomercato della Juventus. Ecco le sue parole: "La Juventus intanto continua a spingere forte su Depay. Perché l’operazione si concretizzi serve lo svincolo della punta olandese dal Barcellona. Poi potranno essere risolti anche gli ultimi aspetti sul contratto. Insomma serve ancora un po’ di tempo ma la sensazione è che la trattativa possa andare in porto, anche perché Allegri ha assoluto bisogno di un attaccante che completi il reparto. In attesa di novità, la Juventus si sta comunque cautelando con altre soluzioni. Una di queste è Milik. Nel caso l’obiettivo dei bianconeri sarebbe un prestito al massimo con diritto di riscatto, un’ipotesi che però il Marsiglia non sembra voler prendere in considerazione. Le richieste di Rabiot hanno invece fatto saltare la trattativa con il Manchester United. Lo scenario potrebbe essere quello di concludere la sua avventura bianconera a parametro zero. Si potrebbe riproporre insomma quanto accaduto in precedenza quando era al Paris Saint Germain".