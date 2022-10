Ceccarini annuncia le prossime mosse: “Due nomi nel mirino della Juve”

Per la Juventus è un momento delicato della stagione. Dopo la vittoria contro l' Empoli infatti la squadra è attesa da un vero e proprio tour de force. La Vecchia Signora infatti dovrà affrontare le ultime due partite del girone di Champions League , contro Benfica e PSG , alla ricerca dell'impresa della qualificazione agli ottavi. In campionato invece ci saranno le sfide con Lecce , Inter , Verona e Lazio , prima della sosta per il Mondiale.

Ma oltre al campo, il pensiero va sempre anche al mercato. Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, ha spiegato le prossime mosse dei bianconeri: "La Juventus si sta orientando verso un tipo di mercato che, a parte qualche eccezione (vedi il sogno Milinkovic-Savic), sia sostenibile e di prospettiva. Di sicuro uno dei settori nei quali il club bianconero è intenzionato a intervenire è la difesa. Uno dei profili seguiti è sempre Evan N’Dicka, classe ‘99 in scadenza di contratto nel giugno 2023. Il centrale francese a ora non sembra intenzionato a rinnovare e per questo Cherubini e Nedved potrebbero già fare un tentativo per gennaio. Se l’Eintracht di Francoforte dovesse chiedere troppo, i bianconeri potrebbero bloccarlo in vista della prossima stagione.