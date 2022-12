Ceccarini: “Rabiot tra i più cercati, Vlahovic? Se arrivasse offerta monstre…

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, ha fatto il punto sulle prossime mosse dei bianconeri: "Uno dei giocatori più cercati è certamente Rabiot. Il centrocampista non è intenzionato a rinnovare con il club bianconero e la sensazione è che in questa sessione qualcuno si farà avanti. Il Tottenham si sta muovendo con decisione e anche l’Arsenal è in pressing. Molto dipenderà anche dalla volontà del francese, propenso a decidere il suo futuro alla fine della stagione.