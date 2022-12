Ceccarini: “Il nome nuovo per l’esterno è Fresneda. Piace Kiwior”

Ieri sera Juventusè tornata in campo, battendo in amichevole l'Arsenal per 2-0. Ma mentre la squadra lavora sul campo, la dirigenza pensa al mercato di gennaio. Niccolò Ceccarini, direttore di TMW Radio, nel suo editoriale ha fatto il punto sul mercato bianconero: "La Juventus a gennaio non farà molto ma è chiaro che qualcosa accadrà, visto che l’obiettivo è regalare ad Allegri un esterno in più a destra. Karsdorp è in cima alla lista ma la richiesta della Roma è di 10 milioni e su queste basi non è possibile iniziare una trattativa. Il club bianconero sta guardando anche altrove. Maehle dell’Atalanta è un’altra opzione ma bisogna vedere se il club nerazzurro aprirà o meno al prestito.