Ceccarini: “La Juventus punta sempre di più Raspadori”

Nicolò Ceccarini, giornalista, ha analizzato su tuttomercatoweb la situazione di calciomercato relativa alla Juventus, trattando l'argomento dei possibili colpi in entrata. Ecco le sue parole sulla Vecchia Signora: "Abbandonato il sogno scudetto, la Juventus sta già pianificando il suo futuro. Per tornare al vertice del calcio italiano servono nuovi investimenti ed è per questo che Allegri e Cherubini sono al lavoro per individuare i profili giusti per rafforzare la squadra. Una priorità resta il centrocampo dove verrà inserito un top."

Sul fronte centrocampo, atavico problema della rosa bianconera: "Qui non mancano le idee. Le soluzioni sono tante: da De Jong a Jorginho (passando anche per un clamoroso ritorno di Pogba) ma la Juventus segue anche altri profili. Tra questi c’era anche Gravenberch ma il diciannovenne olandese ha già scelto la sua prossima destinazione, ovvero il Bayern Monaco. E allora attenzione a un giocatore sul quale la Juventus si era fatta viva anche in passato. Si tratta di Weigl del Benfica. L’agente nel suo tour italiano ha parlato anche con Cherubini. La valutazione è però molto alta. Le richieste superano i 30 milioni di euro."

Sull'attacco, visto che la Juventus sta sondando diversi calciatori per il post-Dybala: "Aggiornamento sul fronte attacco. La Juventus pensa sempre più a Raspadori e punta a riscattare Morata dall’Atletico Madrid ma ad una cifra non superiore ai 15 milioni di euro più bonus. Difficile intanto che possa restare Kean. Il club bianconero lo ha riacquistato dall’Everton con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto a 28 milioni di euro al verificarsi di determinati obiettivi. Non è escluso un suo eventuale ritorno al Paris Saint Germain ma solo nel caso dovesse partire Icardi. È chiaro che non ci saranno solo acquisti ma anche qualche cessione. Arthur dovrebbe lasciare Torino. L’Arsenal è ancora interessato e potrebbe fare un nuovo tentativo in estate."